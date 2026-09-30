Дефицита дизельного топлива в России нет, но во всем мире наступил кризис, который государство может использовать в геополитике, рассказал НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Правительство продлило запрет для производителей на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей до 31 октября включительно. Соответствующее постановление подписано, о чем сообщила пресс-служба кабинета министров. Пикин оценил этот шаг.