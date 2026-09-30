Дополнительный козырь: Почему Россия продлила ограничения на продажу дизеля
Внутренний рынок уже спокоен, но топливо становится важным геополитическим инструментом, заявил НСН Сергей Пикин.
Дефицита дизельного топлива в России нет, но во всем мире наступил кризис, который государство может использовать в геополитике, рассказал НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Правительство продлило запрет для производителей на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей до 31 октября включительно. Соответствующее постановление подписано, о чем сообщила пресс-служба кабинета министров. Пикин оценил этот шаг.
«Дизель есть на каждой заправке, проблем с доступностью нет. Но надо сохранить эту ситуацию и не растерять, поэтому правительство продлило запрет еще на один месяц. Еще может быть дополнительный спрос от сельхозпроизводителей из-за конца урожайного сезона. А еще, если в ближайшие месяцы мы не будем поставлять на мировой рынок дизель, то это станет дополнительным политическим козырем по разным вопросам: от Украины до американцев и европейцев. В мире сейчас жесточайший дефицит дизельного топлива. Своих внутренних потребителей мы обеспечили топливом, но будет ли правительство играть вдолгую на фоне политической ситуации — это решение за президентом. Но есть минус для производителей — внутри России они продают литр условно за 95 рублей, а на внешнем рынке за 200 рублей», — отметил он.
Ранее Пикин сообщил в пресс-центре НСН, сколько Россия зарабатывает на повышенных ценах на нефть.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Семь человек пострадали в ДТП в Волгоградской области
- Работу шахты «Распадская» в Кузбассе приостановили после возгорания
- Россиянам назвали ухудшающие сон привычки
- Вес имеет значение: Туроператоры объяснили рост спроса на отдых с животными
- Дополнительный козырь: Почему Россия продлила ограничения на продажу дизеля
- Заболевания зубов оказались провокатором проблем с желудком и кишечником
- В Госдуме указали на препятствия Евросоюза на пути к мирным переговорам
- «Полный возврат!»: В Союзе потребителей «расшифровали» заявление Say Agency по Канье Уэсту
- В Совфеде призвали НАТО серьезно отнестись к заявлению Москвы о ядерном оружии
- В Госдуме объяснили, почему Макрон признал значимость российского газа для Европы