Шаманы и целители в Перу предсказали окончание конфликта вокруг Украины
Конфликт между Россией и Украиной может завершиться уже в 2023 году, сообщает Reuters со ссылкой на предсказание группы шаманов и целителей во время церемонии очищения в Перу.
По их словам, мирный договор может быть подписан к концу лета. Шаманы проводят церемонию каждый год в конце декабря. В этот раз на церемонии они использовали цветы, благовония, змею и фотографии президентов России и Украины.
«Все это успокоится. Мир, умиротворение придут. Это то, что мы видели», — сказал шаман Клеофе Седано. По его словам, мирный договор будет подписан к августу.
Также они предсказали, что в 2023 году «будет много трагедий, в основном, климатических». Так, в Северной Америке, возможно в США, может произойти землетрясение.
Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, власти Соединенных Штатов не позволяют Киеву вести мирные переговоры с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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