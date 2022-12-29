Шаманы и целители в Перу предсказали окончание конфликта вокруг Украины

По их словам, мирный договор может быть подписан к концу лета. Шаманы проводят церемонию каждый год в конце декабря. В этот раз на церемонии они использовали цветы, благовония, змею и фотографии президентов России и Украины.

«Все это успокоится. Мир, умиротворение придут. Это то, что мы видели», — сказал шаман Клеофе Седано. По его словам, мирный договор будет подписан к августу.

Также они предсказали, что в 2023 году «будет много трагедий, в основном, климатических». Так, в Северной Америке, возможно в США, может произойти землетрясение.

Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, власти Соединенных Штатов не позволяют Киеву вести мирные переговоры с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

