«Поперло, хочу играть»: Акинфеев рассказал, когда намерен завершить карьеру
Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает Sport24.
Игрок напомнил, что его контракт с командой рассчитан до 2026 года.
«Бывали моменты, когда мне не хотелось выходить на поле: "Уже возраст, хватит". Но сейчас у меня поперло, хочу играть. У меня есть полтора года. Что будет дальше — не знаю... При этом понимаю: когда закончится действующий контракт, мне будет уже 40 — тот возраст, когда ты, по большому счету, должен сказать: "Все"», — поделился голкипер.
Игорю Акинфееву 38 лет, футболист выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. В составе клуба спортсмен стал шестикратным чемпионом России, обладателем семи Кубков страны, семи Суперкубков, Кубка УЕФА.
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