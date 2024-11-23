Конгрессмен Маккол заявил, что Трамп якобы встречался с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп якобы встречался с российским лидером Владимиром Путиным и обсуждал связанные с Украиной вопросы. Об этом заявил американский конгрессмен Майкл Маккол в разговоре с Atlantic Council.
«Я знаю, что избранный президент встречался с Путиным и сказал: "Пожалуйста, не нагнетайте обстановку"», — поделился конгрессмен.
Маккол отметил, что президент России якобы не последовал совету коллеги.
Ранее СМИ сообщили о телефонном разговоре Трампа и Путина, в котором американский политик призвал российского лидера не идти на эскалацию украинского конфликта. Однако в Кремле опровергли эти данные, отметив, что конкретных планов по контактам глав двух государств пока нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru