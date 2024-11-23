Конгрессмен Маккол заявил, что Трамп якобы встречался с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп якобы встречался с российским лидером Владимиром Путиным и обсуждал связанные с Украиной вопросы. Об этом заявил американский конгрессмен Майкл Маккол в разговоре с Atlantic Council.

«Я знаю, что избранный президент встречался с Путиным и сказал: "Пожалуйста, не нагнетайте обстановку"», — поделился конгрессмен.

Маккол отметил, что президент России якобы не последовал совету коллеги.

Ранее СМИ сообщили о телефонном разговоре Трампа и Путина, в котором американский политик призвал российского лидера не идти на эскалацию украинского конфликта. Однако в Кремле опровергли эти данные, отметив, что конкретных планов по контактам глав двух государств пока нет.

