Рояль группы Fleetwood Mac выставили на аукцион за $50 тысяч

Рояль участницы группы Fleetwood Mac Стиви Никс, на котором были написаны некоторые из самых известных хитов коллектива, выставили на аукцион Gotta Have Rock And Roll, минимальная ставка за инструмент составляет $50 тысяч. Об этом сообщает NME.

Черный рояль Grand Hamilton, которым Никс владела в 1970-х годах, выставил на торги певец и автор песен Робби Паттон. На инструменте до 1983 года играла экс-участница Fleetwood Mac Кристин Макви. По словам Паттона, именно на этом рояле был написан ряд хитов группы, в том числе песни Songbird и Sara.

Паттон получил инструмент в качестве оплаты за работу с Fleetwood Mac в 1980-х. По словам музыканта, позже на рояле играли в том числе лидер группы Queen Фредди Меркьюри и певец Элтон Джон, с которыми он сотрудничал. Рояль отреставрирован и покрыт лаком, при этом на инструменте сохранились оригинальные клавиши.

Организаторы аукциона Gotta Have Rock And Roll рассчитывают, что стоимость лота составит $100-200 тысяч. Торги завершатся 6 декабря.

Ранее на аукцион Phillips выставили за $700 тысяч работу художника Энди Уорхола «Небоскребы Нью-Йорка».

