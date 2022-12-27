Слуцкий заявил о неготовности Украины к переговорам
Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что украинские власти по-прежнему не готовы к переговорам с Россией, в том числе на площадке ООН, сообщает ТАСС.
Комментируя слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о готовности к посредничеству в «мирном саммите», который предложил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он отметил, что заявления укрианского министра всего лишь «дымовая завеса».
Политик также напомнил, что именно Украина вышла из стамбульского переговорного процесса.
«Не мы уклонялись от мирных переговоров, не мы устраивали провокацию в Буче», — заключил Слуцкий.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН, в качестве возможного посредника он назвал генсека организации Антониу Гутерриша, пишут «Известия».
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