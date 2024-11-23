До Земли дошла ударная звуковая волна из космоса от столкновения галактик

Астрономы из Великобритании зафиксировали дошедшую до Земли из глубин космоса мощную ударную звуковую волну, вызванную столкновением одной из галактик с четырьмя соседними. Соответствующее исследование размещено в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Столкновение зарегистрировали в группе галактик Квинтет Стефана в 290 млн световых лет от нашей планеты. Астрономы определили, что галактика NGC 7318b врезалась в четыре других на скорости в 3,2 млн км/ч, создав напоминающий звуковой удар реактивного истребителя ударный фронт. Эта звуковая волна стала одной из самых мощных за всю историю наблюдений.

Как отметила астрофизик из Университета Хартфордшира Марина Арнаудова в комментарии Live Sciencе, «по сути это огромное межгалактическое поле мусора».

«"Новый нарушитель" NGC 7318b врезался в поле мусора и сжал плазму и газ в нем. При этом он снова активировал плазму, заставив ее ярко светиться на радиочастотах, и, вероятно, запустил процесс звездообразования», — указала ученая.

Между тем британский режиссер, документалист и преподаватель Саймон Холланд сообщил, что астрономы обнаружили доказательства существования разумной инопланетной жизни.

