Гуф сделал предложение своей девушке на концерте в Москве

«Я говорил, что не женюсь больше никогда. Я хочу жениться опять. Иди сюда. Я не буду становиться на колени сейчас, просто возьми это», — сказал музыкант на сцене.

Гуф вручил своей избраннице кольцо и букет алых роз, девушка кивнула в знак согласия.

По данным СМИ, невесту рэпера зовут Разият Салахова, она младше 45-летнего Алексея Долматова почти на 20 лет.

Накануне Гуф дал большой сольный концерт в московском концертном зале VK Stadium. Рэпер выступил с электронным браслетом на ноге: для концерта его отпустили из реабилитационной клиники. Вместе с Гуфом на сцену вышли его друзья-артисты, в том числе Мари Краймбрери, OG BUDA, ICEGERGERT.

