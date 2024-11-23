Гуф сделал предложение своей девушке на концерте в Москве
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сделал предложение своей девушке во время концерта в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я говорил, что не женюсь больше никогда. Я хочу жениться опять. Иди сюда. Я не буду становиться на колени сейчас, просто возьми это», — сказал музыкант на сцене.
Гуф вручил своей избраннице кольцо и букет алых роз, девушка кивнула в знак согласия.
По данным СМИ, невесту рэпера зовут Разият Салахова, она младше 45-летнего Алексея Долматова почти на 20 лет.
Накануне Гуф дал большой сольный концерт в московском концертном зале VK Stadium. Рэпер выступил с электронным браслетом на ноге: для концерта его отпустили из реабилитационной клиники. Вместе с Гуфом на сцену вышли его друзья-артисты, в том числе Мари Краймбрери, OG BUDA, ICEGERGERT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru