Финансист Мехтиев: В 2024 году необходимо впервые уплатить налог по вкладам
Россияне в 2024 году впервые будут платить налог на доход с процентов по вкладам. Об этом рассказал основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил эксперт, такой налог за 2023 год исчисляется в отношении полученного с любых счетов в любой валюте процентного дохода.
«Необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в один миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря», — указал Мехтиев.
Ставка на эту дату в 2023 году составляла 15%, соответственно, налогом облагаются суммы выше 150 тысяч рублей. Если общий доход составляет менее 5 млн рублей, ставка налога составит 13%, при доходе свыше 5 млн — 15%.
Если все счета и вклады налогоплательщика находятся в банках РФ, отдельную декларацию по вкладам подавать не нужно: уведомление придет в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении Федеральной налоговой службы.
Ранее глава ФНС Даниил Егоров сообщил, что за прошлый год в России начислили 114 млрд рублей налогов на процентные доходы по вкладам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru