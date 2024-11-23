Финансист Мехтиев: В 2024 году необходимо впервые уплатить налог по вкладам

Россияне в 2024 году впервые будут платить налог на доход с процентов по вкладам. Об этом рассказал основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в беседе с агентством «Прайм».

Как отметил эксперт, такой налог за 2023 год исчисляется в отношении полученного с любых счетов в любой валюте процентного дохода.

«Необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в один миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря», — указал Мехтиев.

Ставка на эту дату в 2023 году составляла 15%, соответственно, налогом облагаются суммы выше 150 тысяч рублей. Если общий доход составляет менее 5 млн рублей, ставка налога составит 13%, при доходе свыше 5 млн — 15%.

Если все счета и вклады налогоплательщика находятся в банках РФ, отдельную декларацию по вкладам подавать не нужно: уведомление придет в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении Федеральной налоговой службы.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров сообщил, что за прошлый год в России начислили 114 млрд рублей налогов на процентные доходы по вкладам.

