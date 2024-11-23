Орбан поговорил по телефону с Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом венгерский политик написал в соцсети Х.
Орбан отметил, что встретился в Будапеште с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.
«Мы сделали еще один важный шаг к членству Румынии и Болгарии в Шенгене. А в конце ланча нам даже позвонил по телефону президент Дональд Трамп», — сообщил премьер Венгрии.
Политик не уточнил детали беседы.
Ранее Виктор Орбан заявлял, что после победы Трампа на выборах президента США выйдут из конфликта на Украине.
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