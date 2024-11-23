Орбан поговорил по телефону с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом венгерский политик написал в соцсети Х.

Орбан отметил, что встретился в Будапеште с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.

«Мы сделали еще один важный шаг к членству Румынии и Болгарии в Шенгене. А в конце ланча нам даже позвонил по телефону президент Дональд Трамп», — сообщил премьер Венгрии.

Политик не уточнил детали беседы.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что после победы Трампа на выборах президента США выйдут из конфликта на Украине.

