Под Белгородом мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки БПЛА
Мирный житель получил тяжелое ранение во время атаки украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Мужчину в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости и слепым осколочным ранением ноги на попутном транспорте доставили в Октябрьскую РБ», — написал губернатор в Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что после оказания первой помощи пострадавшего перевезут в городскую больницу №2 в Белгороде.
Ранее в белгородском селе Отрадное в результате атаки трех украинских БПЛА полностью сгорел частный дом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru