Под Белгородом мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки БПЛА

Мирный житель получил тяжелое ранение во время атаки украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости и слепым осколочным ранением ноги на попутном транспорте доставили в Октябрьскую РБ», — написал губернатор в Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что после оказания первой помощи пострадавшего перевезут в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее в белгородском селе Отрадное в результате атаки трех украинских БПЛА полностью сгорел частный дом.

