Медведев усомнился в отмене антироссийских санкций США при Трампе

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился, что избранный президент США Дональд Трамп отменит санкции в отношении России после вступления в должность. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Вряд ли избранный президент, вступивший в должность, сразу поотменяет эти санкции. Тем более, что на ряде санкций вообще-то, по сути, он в известный период настаивал», — отметил Медведев.

Он напомнил, что Трамп старался ограничить поставки газа из РФ в Европу и говорил о необходимости поставлять европейцам американский сжиженный природный газ, «что сейчас и происходит». По словам Медведева, прекращение антироссийских санкций «не в интересах целого ряда отраслей экономики» США.

«Какими он [Трамп] будет руководствоваться соображениями, я не знаю. Но это действительно необходимо сделать просто для того, чтобы восстановить нормальное экономическое сотрудничество», — добавил зампред Совбеза.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Трамп может повлиять на урегулирование конфликта на Украине, все ключи к разрешению которого находятся в Вашингтоне.

