Банк HSBC прекратит обработку платежей из России и Белоруссии

Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc объявила о прекращении обработки платежей из России или Белоруссии. Соответствующие сообщения появились на британском, тайваньском и сингапурском сайтах организации.

В банке отметили, что платежи из РФ и Белоруссии могут отклонить, а средства вернуть.

«Если вам нужно сделать или получить платежи из этих стран, вам нужно будет предпринять альтернативные меры. Приносим извинения, если это доставляет какие-либо неудобства», — указали в HSBC.

Банк не уточнил причины подобного решения.

Ранее стало известно, что один из крупнейших китайских банков Bank of China начал блокировать российские платежи через другие страны.

