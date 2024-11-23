Банк HSBC прекратит обработку платежей из России и Белоруссии
Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc объявила о прекращении обработки платежей из России или Белоруссии. Соответствующие сообщения появились на британском, тайваньском и сингапурском сайтах организации.
В банке отметили, что платежи из РФ и Белоруссии могут отклонить, а средства вернуть.
«Если вам нужно сделать или получить платежи из этих стран, вам нужно будет предпринять альтернативные меры. Приносим извинения, если это доставляет какие-либо неудобства», — указали в HSBC.
Банк не уточнил причины подобного решения.
Ранее стало известно, что один из крупнейших китайских банков Bank of China начал блокировать российские платежи через другие страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru