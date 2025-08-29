В Европарламенте заявили об исчерпании возможностей антироссийских санкций
Европейский союз в значительной степени исчерпал возможности антироссийских санкций, сообщают «Известия» со ссылкой на евродепутата Ганса Нойхоффа.
По его словам, об этом говорит тот факт, что некоторые политики рассматривают не только передачу Киеву процентов по замороженным активам российского Центрального банка в ЕС, но и фактическую конфискацию самих активов.
Также, по его словам, у Евросоюза нет ресурсов для развертывания миротворческого контингента на Украине. Европейские средства для помощи Украине исчерпаны, и Брюссель занимается поиском дополнительного финансирования.
Ранее стало известно, что ЕС обсуждает введение вторичных санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
