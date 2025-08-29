В Европарламенте заявили об исчерпании возможностей антироссийских санкций

По его словам, об этом говорит тот факт, что некоторые политики рассматривают не только передачу Киеву процентов по замороженным активам российского Центрального банка в ЕС, но и фактическую конфискацию самих активов.

Также, по его словам, у Евросоюза нет ресурсов для развертывания миротворческого контингента на Украине. Европейские средства для помощи Украине исчерпаны, и Брюссель занимается поиском дополнительного финансирования.

Ранее стало известно, что ЕС обсуждает введение вторичных санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

