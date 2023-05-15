Ежегодную декларацию доходов чиновников могут отменить
На фоне рекордного ущерба от экономических преступлений (свыше 266 млрд рублей за три квартала 2025 года) в Госдуму поступили законопроекты о цифровой перестройке антикоррупционного контроля, сообщил в Telegram глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Василий Пискарев.
Инициатива призвана уйти от «архаичной» системы, при которой чиновники отчитываются раз в год. Вместо этого предлагается использовать возможности межведомственной системы «Посейдон» для постоянного отслеживания финансового положения госслужащих. Как ожидается, это сделает коррупционные действия более заметными.
Теперь декларации потребуются лишь в ситуациях, предполагающих повышенные риски: при приобретении дорогостоящего имущества или карьерных перемещениях. По мнению законодателей, такой подход обеспечит большую прозрачность, ускорит реакцию на нарушения и поспособствует возмещению ущерба государству и гражданам.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал профилактику коррупции и снижение рисков таких преступлений одним из ключевых направлений работы ведомства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
