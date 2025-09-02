Центробанк РФ не ждет отмены внешних санкций на среднесрочном горизонте

Отмечается, что это приведет к закреплению изменений, произошедших в экономике России с 2022 года.

«Переориентации экономики на внутренний рынок, развитию процессов импортозамещения», - указал регулятор.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и КНР единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле, сообщает RT.

