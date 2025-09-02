Центробанк РФ не ждет отмены внешних санкций на среднесрочном горизонте
Базовый сценарий развития российской экономики предполагает сохранение на среднесрочном горизонте введенных против страны внешних санкций. Об этом говорится в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Центробанка РФ на 2026 год и период 2027-2028 годов.
Отмечается, что это приведет к закреплению изменений, произошедших в экономике России с 2022 года.
«Переориентации экономики на внутренний рынок, развитию процессов импортозамещения», - указал регулятор.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и КНР единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле, сообщает RT.
