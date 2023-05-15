В Вологодской области после жалоб смягчили ограничения на продажу алкоголя
На фоне общей ужесточенной антиалкогольной политики Вологодская область сделала несколько шагов навстречу гражданам, сообщает на сайте заксобрания региона.
Парламент региона разрешил продажу спиртного в четыре дополнительных праздничных дня: 7 января, 1 мая, 30 и 31 декабря. Решение объясняется запросами жителей и желанием избежать ажиотажа. Это послабление контрастирует с крайне жестким режимом, действующим в области с весны: алкомаркеты работают только в будни с 12:00 до 14:00, а в десятки праздников закрыты полностью.
Власти заявляют о падении количества алкогольных правонарушений на треть и сокращения смертности от спиртного более чем в два раза.
В Вологодской области потребление алкоголя после ограничений продаж только выросло, заявил НСН врач-психиатр, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
