В Вологодской области после жалоб смягчили ограничения на продажу алкоголя

На фоне общей ужесточенной антиалкогольной политики Вологодская область сделала несколько шагов навстречу гражданам, сообщает на сайте заксобрания региона.

Тренд на Вологду: Почему в России ограничивают продажу алкоголя

Парламент региона разрешил продажу спиртного в четыре дополнительных праздничных дня: 7 января, 1 мая, 30 и 31 декабря. Решение объясняется запросами жителей и желанием избежать ажиотажа. Это послабление контрастирует с крайне жестким режимом, действующим в области с весны: алкомаркеты работают только в будни с 12:00 до 14:00, а в десятки праздников закрыты полностью.

Власти заявляют о падении количества алкогольных правонарушений на треть и сокращения смертности от спиртного более чем в два раза.

В Вологодской области потребление алкоголя после ограничений продаж только выросло, заявил НСН врач-психиатр, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Волгоградская ОбластьАлкоголь

