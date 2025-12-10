СМИ: В ЕС опасаются раскола внутри блока из-за взносов на кредит Украине

Планы Евросоюза попросить государства-члены делать добровольные взносы для формирования кредита Украине могут привести к росту напряженности между странами блока. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

По данным издания, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще 17 ноября предложила лидерам ЕС три варианта финансирования Киева на 2026-2027 годы. Первый — предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро за счет заимствований ЕС на рынках капитала. Второй — ежегодные взносы стран ЕС в размере 0,16-0,27% ВВП на сумму не менее 45 миллиардов евро. Третий — использование российских активов на сумму от 185 до 210 миллиардов евро в качестве обеспечения кредита.

Однако глава европейской дипломатии Кая Каллас 1 декабря подтвердила, что ряд государств выступают против совместного долга и заимствований как альтернативы средствам РФ.

WSJ отмечает, что в случае провала плана по использованию российских активов предложение о добровольных взносах может усилить раскол между государствами-донорами, такими как Германия, страны Северной Европы, Польша и государства Балтии, и странами, менее готовыми участвовать в финансировании — Италией и Испанией, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
