МГУ ограничил очное обучение для непривитых после выявления случая кори
Московский государственный университет ввел ограничения на очное обучение для непривитых студентов и сотрудников после регистрации случая кори у одного из учащихся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что очный процесс временно ограничен для непривитых, однократно привитых и тех, кто не предоставил сведений о наличии вакцинации.
Решение принято администрацией МГУ в рамках противоэпидемических мер, которые находятся под контролем Роспотребнадзора.
Установлен круг контактных лиц в учебном корпусе, с ними проводится профилактическая работа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МГУ ограничил очное обучение для непривитых после выявления случая кори
- СМИ: В ЕС опасаются раскола внутри блока из-за взносов на кредит Украине
- Во Франции арестовали имущество Google France по заявлению российской «дочки»
- В Воронеже повреждены дома после перехвата средствами ПВО воздушной цели
- Нутрициолог объяснила, почему оливье остается самым «тяжелым» новогодним блюдом
- Политолог назвал Зеленского главным препятствием для соглашения США и РФ
- В Госдуме связали покушение на Миндича с возможными интересами Зеленского
- Пригожин назвал смешными претензии к высоким новогодним гонорарам артистов
- Жирные мази и ботиночки: В Госдуме объяснили, как защитить питомцев от реагентов
- Юрий Лоза объяснил свое участие в шоу «Давай поженимся!»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru