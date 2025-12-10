МГУ ограничил очное обучение для непривитых после выявления случая кори

Московский государственный университет ввел ограничения на очное обучение для непривитых студентов и сотрудников после регистрации случая кори у одного из учащихся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что очный процесс временно ограничен для непривитых, однократно привитых и тех, кто не предоставил сведений о наличии вакцинации.