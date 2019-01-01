Санкции против импичмента. Как Трамп отреагирует на паспорта РФ для Донбасса?

Введёт ли Вашингтон очередные санкции в связи с решением российских властей выдавать паспорта жителям юго-востока Украины по упрощённой схеме, вновь зависит от тонкостей внутренней политики США, заявил в эфире НСН руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов. Новая порция ограничительных мер против России может стать подачкой республиканцев демократам, чтобы удержать их от попыток инициировать импичмент Дональду Трампу.

«Дело в том, что в США не утихают страсти по поводу возможного импичмента. Из-за обнародованного доклада Мюллера демократы всё никак не могут успокоиться. Они ужасно боятся, что Трамп будет переизбран. У них сейчас единственная возможность, чтобы выдвинуть какое-то серьёзное обвинение — это obstruction of justice — воспрепятствование отправлению правосудия, это статья для импичмента. Но Мюллер предоставил доказательства только на 50%. И смысл доклада в следующем: демократы, если хотите предъявлять, расследуйте дальше. Найдёте ещё 50%, тогда возбуждайте процедуру импичмента. Мюллер оставил дверь открытой для демократов. И те сейчас разделились: меньшинство за импичмент, большинство против. Трампу это неприятно, хотя ясно, что никакой отставки президента не будет — Сенат проголосует против. Просто продолжается нервотрёпка по отношению к Трампу со стороны демократов. И в этой связи, чтобы как-то успокоить это ультралевое меньшинство, Трамп может использовать ситуацию с паспортами и ввести санкции. Это будет опять не внешнеполитический шаг, а жест, ориентированный на внутриполитическую расстановку сил. У них идёт всё время внутриполитический торг. Если Трамп решит, что введение санкций из-за паспортов как-то успокоит взбесившееся меньшинство демократов, он пойдёт на это. Если решит, что с ними можно не считаться, не введёт санкции», — объяснил Самуйлов.

Напомним, по требованию Киева Совбез ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу решения Москвы относительно паспортов для жителей Донбасса. Оно состоится в четверг, 25 апреля, в 15:00 по Нью-Йорку, 22:00 по Москве.