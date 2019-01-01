«Ждали пять лет под пулями». Сколько людей сбежит из Донбасса в Россию?

Президент России Владимир Путин упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Такой указ опубликован на сайте Кремля. В нем отмечается, что решение принято для «защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права». В указе перечислены документы, необходимые жителям юго-востока Украины для получения паспорта. Срок рассмотрения заявления не должен превышать трех месяцев. Указ уже вступил в силу.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН заявил, что жители Донбасса ждали такого решения на протяжении пяти лет.

«Мы этого события настолько долго ждали, что даже не верили, что наконец-то это произойдет. Люди пять лет под обстрелами, сколько людей погибло. Все это из-за того, что люди хотели быть русскими. Они за это право получить русский паспорт заплатили сполна. Как мало кто. И что, кто-то может упрекать Россию в том, что она выдает свои паспорта соотечественникам?», — заявил он.

Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что число людей, бежавших с территорий военных действий, трудно назвать, но оно однозначно превышает официальные данные о получивших гражданство в России украинцах.

«Точных цифр, сколько людей ушло из Донбасса в Россию, нет. Есть данные о тех, кто получил либо вид на жительство, либо гражданство, их где-то 150-200 тысяч. Но, по нашим данным, число тех, кто покинул Донбасс, больше в пять раз — причём это касается и территорий республик, и прилегающих, которые рядом с линией соприкосновения, где и бомбёжки и обстрелы», — сообщил Мирошник.