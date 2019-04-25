В штабе Зеленского отказались сдавать украинцев в аренду
В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского обозначили две «красные» линии во время его правления. Об этом рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина».
«У нас есть две красные линии: мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан», — цитирует его Газета.ру.
Разумков также отметил, что после официального вступления Зеленского в должность президента Украины Крым будет считаться украинским, несмотря на его вхождение в состав РФ по итогам референдума 2014 года. Аналогичной позиции новый украинский лидер будет придерживаться относительно Донбасса, заявили в его штабе, пишет РИА ФАН.
Напомним, что 24 апреля президент Путин подписал указ об упрощенном режиме получения российских паспортов для жителей Донбасса. Согласно документу, право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Срок рассмотрения заявлений не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимого списка документов.
Между тем, избранный президент Украины Владимир Зеленский, выступающий за реинтеграцию Донбасса в состав Украины, призвал к ужесточению антироссийских санкций.
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