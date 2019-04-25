В штабе Зеленского отказались сдавать украинцев в аренду

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского обозначили две «красные» линии во время его правления. Об этом рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина».

«У нас есть две красные линии: мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан», — цитирует его Газета.ру.

Разумков также отметил, что после официального вступления Зеленского в должность президента Украины Крым будет считаться украинским, несмотря на его вхождение в состав РФ по итогам референдума 2014 года. Аналогичной позиции новый украинский лидер будет придерживаться относительно Донбасса, заявили в его штабе, пишет РИА ФАН.