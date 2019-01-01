Жители Донбасса могут не отказываться от украинского гражданства при получении российского

Жителям Донбасса не придется отказываться от гражданства Украины, чтобы получить российское, пишет телеканал «360».

В МВД отметили, что вопрос о принятии в гражданство РФ жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР будет рассматриваться в срок, не превышающий трех месяцев.

Прием заявлений будет осуществляться в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении​ процедуры получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

