Жители Донбасса могут не отказываться от украинского гражданства при получении российского
Жителям Донбасса не придется отказываться от гражданства Украины, чтобы получить российское, пишет телеканал «360».
В МВД отметили, что вопрос о принятии в гражданство РФ жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР будет рассматриваться в срок, не превышающий трех месяцев.
Прием заявлений будет осуществляться в Ростовской области.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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