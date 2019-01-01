Украина попросит США о новых антироссийских санкциях

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик теперь смогут получать российское гражданство по упрощенной схеме. Такой указ 24 апреля подписал президент Владимир Путин. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что это решение открывает будущее для молодежи Донбасса (слушайте аудио).

«Зеленский может быть против, конечно. Но что делать? Ждать 100-200 лет, пока это все уляжется? Этот бессмыслица. Что люди-то будут делать? За пять лет там сложилась очень патовая ситуация, когда очень много людей, которые не видят будущего. Теперь с российским паспортом, гражданском у них есть будущее и это хорошо. А Зеленский должен быть против! Все, что может сделать сейчас Зеленский или Порошенко – обратиться к мировой общественности, осудить, призвать собрать Совбез, поговорить, призвать США ввести санкции. Однозначно, сейчас будут такие разговоры» — полагает украинский политолог.