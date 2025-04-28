Власти Испании ввели режим ЧС из-за масштабного отключения электроэнергии

В Испании ввели чрезвычайное положение в связи с масштабным отключением электроэнергии. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщает Reuters.

Ведомства уточнило, что режим будет действовать в регионах, которые подадут соответствующие запросы. Уже на данный момент Мадрид, Андалусия и Эстремадура обратились к центральному правительству с просьбой взять на себя функции по обеспечению общественного порядка и другие важные задачи.

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По данным национального оператора электросетей Испании, Red Electrica (REE), на вечер 28 апреля более 20% электроснабжения было восстановлено.

Электричество постепенно возвращается в регионы, включая Каталонию, Арагон, Страну Басков, Галисию, Валенсию и другие области страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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