Власти Испании ввели режим ЧС из-за масштабного отключения электроэнергии

В Испании ввели чрезвычайное положение в связи с масштабным отключением электроэнергии. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщает Reuters.

Ведомства уточнило, что режим будет действовать в регионах, которые подадут соответствующие запросы. Уже на данный момент Мадрид, Андалусия и Эстремадура обратились к центральному правительству с просьбой взять на себя функции по обеспечению общественного порядка и другие важные задачи.