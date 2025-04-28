Власти Испании ввели режим ЧС из-за масштабного отключения электроэнергии
В Испании ввели чрезвычайное положение в связи с масштабным отключением электроэнергии. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщает Reuters.
Ведомства уточнило, что режим будет действовать в регионах, которые подадут соответствующие запросы. Уже на данный момент Мадрид, Андалусия и Эстремадура обратились к центральному правительству с просьбой взять на себя функции по обеспечению общественного порядка и другие важные задачи.
По данным национального оператора электросетей Испании, Red Electrica (REE), на вечер 28 апреля более 20% электроснабжения было восстановлено.
Электричество постепенно возвращается в регионы, включая Каталонию, Арагон, Страну Басков, Галисию, Валенсию и другие области страны, передает «Радиоточка НСН».
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