СМИ: В Португалии рассказали, почему в стране случилось отключение света
Проблемы с электричеством в Португалии произошли из-за аварии в Испании, сообщает Reuters с ссылкой на португальского оператора сетей REN.
По информации агентства, отключения произошли из-за редкой ситуации на объекте, который поставлял энергию в Лиссабон. Уточняется, что экстремальные перепады температур привели к тому, что работа электростанций просто остановилась.
28 апреля сразу несколько европейских стран остались без электричества. Авария повлияла на свет, мобильный интернет, светофоры и связь в Испании, Франции, Португалии и Андорре. Полное восстановление работы энергосетей может занять неделю, сообщает оператор.
Ранее электроснабжение в муниципальных образованиях Тувы отключилось на фоне снегопада и сильного ветра, 10 тысяч человек остались без света, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru