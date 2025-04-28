СМИ: В Португалии рассказали, почему в стране случилось отключение света

По информации агентства, отключения произошли из-за редкой ситуации на объекте, который поставлял энергию в Лиссабон. Уточняется, что экстремальные перепады температур привели к тому, что работа электростанций просто остановилась.

28 апреля сразу несколько европейских стран остались без электричества. Авария повлияла на свет, мобильный интернет, светофоры и связь в Испании, Франции, Португалии и Андорре. Полное восстановление работы энергосетей может занять неделю, сообщает оператор.

Ранее электроснабжение в муниципальных образованиях Тувы отключилось на фоне снегопада и сильного ветра, 10 тысяч человек остались без света, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

