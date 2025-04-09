Грузия погрузилась во тьму после отключения электричества
Массовые отключения электричества произошли в Грузии, сообщает Telegram-канал Mash.
Страна остаётся без электроснабжения. По словам граждан, в Тбилиси, Батуми и Кутаиси электроэнергия полностью отсутствует. Отели, казино и другие объекты переходят на генераторы.
По словам местных депутатов, света нет в части Батуми, Поти, Кутаиси, Боржоми, Каспи, Зугдиди, Телави и нескольких районах Тбилиси. Причина и сроки восстановления неизвестны. Отмечается, что список населенных пунктов без электричества продолжает увеличиваться.
Ранее около 60 тысяч жителей Красноярского края остались без света из-за урагана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: Европа окрысилась на РФ
- Белый дом: Трамп будет щедр, если Пекин захочет договориться о пошлинах
- Грузия погрузилась во тьму после отключения электричества
- В Доминикане при обрушении крыши в ночном клубе погибли 66 человек
- «Арсенал» разгромил «Реал» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов
- БПЛА атакуют Саратовскую область и Краснодарский край
- В ВОЗ напуганы устойчивостью грибковых инфекций к препаратам
- Трамп: Новые пошлины приносят США $2 млрд ежедневно
- МИД РФ: Ожидается визит премьера Индии Моди в Москву на 9 мая
- Сын Трампа обвинил Украину в замалчивании сведений о покушении на его отца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru