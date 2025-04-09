Грузия погрузилась во тьму после отключения электричества

Массовые отключения электричества произошли в Грузии, сообщает Telegram-канал Mash.

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Страна остаётся без электроснабжения. По словам граждан, в Тбилиси, Батуми и Кутаиси электроэнергия полностью отсутствует. Отели, казино и другие объекты переходят на генераторы.

По словам местных депутатов, света нет в части Батуми, Поти, Кутаиси, Боржоми, Каспи, Зугдиди, Телави и нескольких районах Тбилиси. Причина и сроки восстановления неизвестны. Отмечается, что список населенных пунктов без электричества продолжает увеличиваться.

Ранее около 60 тысяч жителей Красноярского края остались без света из-за урагана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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