Грузия погрузилась во тьму после отключения электричества

Страна остаётся без электроснабжения. По словам граждан, в Тбилиси, Батуми и Кутаиси электроэнергия полностью отсутствует. Отели, казино и другие объекты переходят на генераторы.

По словам местных депутатов, света нет в части Батуми, Поти, Кутаиси, Боржоми, Каспи, Зугдиди, Телави и нескольких районах Тбилиси. Причина и сроки восстановления неизвестны. Отмечается, что список населенных пунктов без электричества продолжает увеличиваться.

Ранее около 60 тысяч жителей Красноярского края остались без света из-за урагана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

