Российская система ПВО впервые уничтожила украинскую ракету «Гром-2»

Российская система ПВО впервые уничтожила новую оперативно-тактическую ракету «Гром-2», стоящую на вооружении ВСУ. Об этом заявил официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СМИ сообщили о сбитом из-за российских дронов Су-27 ВВС Украины

Также российские военнослужащие смогли ликвидировать три ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной Вашингтоном Киеву.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в районе Симферополя.

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ФОТО: РИА Новости
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