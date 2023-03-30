Российская система ПВО впервые уничтожила украинскую ракету «Гром-2»
30 марта 202315:00
Российская система ПВО впервые уничтожила новую оперативно-тактическую ракету «Гром-2», стоящую на вооружении ВСУ. Об этом заявил официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также российские военнослужащие смогли ликвидировать три ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной Вашингтоном Киеву.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в районе Симферополя.
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30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru