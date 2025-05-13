Умер бывший президент Уругвая Хосе Мухика

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, ставший символом скромности и самопожертвования, скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил нынешний президент страны Яманду Орси, выразив соболезнования в связи с утратой.

Мухика, которого часто называли самым бедным главой государства в мире, долго боролся с раком пищевода, который дал метастазы. В начале 2025 года он решил отказаться от лечения и попрощался с соотечественниками.