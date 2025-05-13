Умер бывший президент Уругвая Хосе Мухика

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, ставший символом скромности и самопожертвования, скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил нынешний президент страны Яманду Орси, выразив соболезнования в связи с утратой.

Мухика, которого часто называли самым бедным главой государства в мире, долго боролся с раком пищевода, который дал метастазы. В начале 2025 года он решил отказаться от лечения и попрощался с соотечественниками.

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Мухика приобрел мировую известность благодаря своей принципиальности и отказу от роскоши, предпочитая жить в скромном сельском доме и отказываясь от всех привилегий, связанных с президентским постом.

Он жертвовал большую часть своей президентской зарплаты на благотворительность и часто становился объектом восхищения как сторонниками левых взглядов, так и представителями правых, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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