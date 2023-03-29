Аксенов: беспилотник сбили около Симферополя

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили в районе Симферополя, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

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Глава Крыма отметил, что в результате инцидента жертв и разрушений нет. Беспилотник упал в поле. Аксенов призвал доверять только проверенным источникам информации.

Советник главы Крыма Олег Крючков, в свою очередь, заявил, что ВСУ совершили неудачную попытку нанести удар по координатам.

«Отработал РЭБ. Такая история была пару недель назад. Скорее всего «Стриж», - написал Крючков.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ попытался атаковать газонасосную станцию в Белгороде.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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