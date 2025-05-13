Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным при условии прекращения огня

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В Кремле подтвердили подготовку визита российской делегации, не уточнив ее состав.

Москва настаивает, что перемирие должно учитывать вопросы поставок вооружений Киеву, мобилизации и подготовки военных, поскольку без этого оно станет лишь паузой для перевооружения, передает «Радиоточка НСН».

