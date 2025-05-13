Макрон допустил новые санкции ЕС и США против России в ближайшие дни
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз совместно с Соединенными Штатами может ввести новые ограничения против России в случае срыва договоренностей о прекращении огня.
Выступая в эфире телеканала TF1, глава государства отметил, что потенциальные меры могут быть приняты уже в ближайшие дни.
По его словам, они могут затронуть, в частности, сферу финансовых услуг, а также торговлю углеводородами.
Макрон подчеркнул, что вопрос санкций прорабатывается в тесной координации с Вашингтоном. Он также подтвердил готовность Запада усилить давление на Москву, если та «не проявит конструктивной позиции по мирному урегулированию», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru