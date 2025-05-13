Макрон допустил новые санкции ЕС и США против России в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз совместно с Соединенными Штатами может ввести новые ограничения против России в случае срыва договоренностей о прекращении огня.

Выступая в эфире телеканала TF1, глава государства отметил, что потенциальные меры могут быть приняты уже в ближайшие дни.