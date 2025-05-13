Четыре человека ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области

Четверо военнослужащих получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавшие, включая одну женщину, доставлены в городскую больницу №2 Белгорода с баротравмами, вызванными детонацией дрона.

Глава области уточнил, что атаки на регион продолжаются. В селе Шамино дрон подорвался на территории частного домовладения, в результате чего возник пожар в гараже, в доме были повреждены фасад и остекление. В селе Муром удар FPV-дрона пришелся по административному зданию сельхозпредприятия, также зафиксированы разрушения.

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В поселке Хотмыжск Грайворонского округа дрон сбросил взрывное устройство на частный дом — выбиты окна, поврежден фасад и забор, пострадал легковой автомобиль. В другом доме села также нарушено остекление. В селе Новостроевка-Первая повреждено здание соцобъекта.

По словам губернатора, удары фиксировались также в ряде населенных пунктов Белгородского района. В селе Ближнее FPV-дрон пробил кровлю частного дома и выбил окна, поврежден автомобиль. В Бочковке в результате удара БПЛА загорелось фермерское здание, где были повреждены крыша, фасад и машина. В Бессоновке от взрыва пострадали три автомобиля рядом с социальным объектом. В Тишанке разрушения получили частный дом и постройка, а в хуторе Екатериновка — забор у дома, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Настоящий Гладков/ Стоп-кадр видео
ТЕГИ:АтакаВСУБелгородская область

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