Четыре человека ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области

Четверо военнослужащих получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавшие, включая одну женщину, доставлены в городскую больницу №2 Белгорода с баротравмами, вызванными детонацией дрона.

Глава области уточнил, что атаки на регион продолжаются. В селе Шамино дрон подорвался на территории частного домовладения, в результате чего возник пожар в гараже, в доме были повреждены фасад и остекление. В селе Муром удар FPV-дрона пришелся по административному зданию сельхозпредприятия, также зафиксированы разрушения.