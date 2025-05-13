Макрон заявил, что Франция исчерпала возможности по поставкам оружия Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна больше не может поставлять вооружение Украине, так как это приведет к ослаблению собственной армии.
В интервью телеканалу TF1 он отметил, что французская армия не готова к длительному высокоинтенсивному конфликту, и Франция уже максимально увеличила производство оружия, отдав Украине все, что могла.
По его словам, поставленные гаубицы Caesar показали свою эффективность в боевых условиях, и даже те, которые были обещаны другим государствам, например, Дании, были переданы Киеву.
Макрон подчеркнул, что Франция не может продолжать предоставление оружия, не нанося ущерба своей безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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