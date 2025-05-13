Макрон заявил, что Франция исчерпала возможности по поставкам оружия Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна больше не может поставлять вооружение Украине, так как это приведет к ослаблению собственной армии.

В интервью телеканалу TF1 он отметил, что французская армия не готова к длительному высокоинтенсивному конфликту, и Франция уже максимально увеличила производство оружия, отдав Украине все, что могла.