Макрон заявил, что Франция исчерпала возможности по поставкам оружия Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна больше не может поставлять вооружение Украине, так как это приведет к ослаблению собственной армии.

В интервью телеканалу TF1 он отметил, что французская армия не готова к длительному высокоинтенсивному конфликту, и Франция уже максимально увеличила производство оружия, отдав Украине все, что могла.

Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным при условии прекращения огня

По его словам, поставленные гаубицы Caesar показали свою эффективность в боевых условиях, и даже те, которые были обещаны другим государствам, например, Дании, были переданы Киеву.

Макрон подчеркнул, что Франция не может продолжать предоставление оружия, не нанося ущерба своей безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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