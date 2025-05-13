Названо ключевое условие для участия Путина в переговорах в Стамбуле

Приезд президента России Владимира Путина на переговоры в Стамбул 15 мая возможен только при условии присутствия на встрече главы США Дональда Трампа. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог Юрий Шевцов.

По мнению эксперта, такая конфигурация обеспечила бы нужные условия для проведения переговоров.