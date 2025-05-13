Названо ключевое условие для участия Путина в переговорах в Стамбуле
Приезд президента России Владимира Путина на переговоры в Стамбул 15 мая возможен только при условии присутствия на встрече главы США Дональда Трампа. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог Юрий Шевцов.
По мнению эксперта, такая конфигурация обеспечила бы нужные условия для проведения переговоров.
Шевцов подчеркнул, что в случае участия Трампа в переговорах формат общения мог бы варьироваться, включая как отдельные встречи президента США с Путиным и Зеленским, так и трехсторонние переговоры.
Однако он отметил, что не следует ожидать от этих встреч значительных результатов. По его словам, максимальным результатом переговоров может стать общая декларация сторон о намерении завершить боевые действия, а также объявление перемирия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru