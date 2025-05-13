Снигирь и Гуськов получили премию АПКиТ как лучшие актриса и актер
На церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в Москве победителями в номинациях «Лучшая актриса сериала» и «Лучший актер сериала» стали Юлия Снигирь и Алексей Гуськов. Снигирь была признана лучшей актрисой за свою роль в сериале «Золотое дно», Гуськов получил награду как лучший актер за свою работу в том же проекте.
Помимо этого, награды в других категориях достались Роману Мадянову и Екатерине Стуловой. Мадянов был удостоен титула «Лучший актер второго плана» за участие в «Алла-такси», а Стулова получила премию как «Лучшая актриса второго плана» за роль в «Инспектор Гаврилов».
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) — крупнейшее отраслевое объединение в России, созданное в 2012 году. Она ежегодно вручает профессиональные награды в сфере кино- и телепроизводства, а также занимается выработкой отраслевых стандартов и продвижением отечественного контента.
Премия АПКиТ считается одной из главных в индустрии и вручается по итогам голосования, в котором участвуют представители медиакомпаний, продюсеры, режиссёры и другие эксперты индустрии, передает «Радиоточка НСН».
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