Снигирь и Гуськов получили премию АПКиТ как лучшие актриса и актер

На церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в Москве победителями в номинациях «Лучшая актриса сериала» и «Лучший актер сериала» стали Юлия Снигирь и Алексей Гуськов. Снигирь была признана лучшей актрисой за свою роль в сериале «Золотое дно», Гуськов получил награду как лучший актер за свою работу в том же проекте.

Помимо этого, награды в других категориях достались Роману Мадянову и Екатерине Стуловой. Мадянов был удостоен титула «Лучший актер второго плана» за участие в «Алла-такси», а Стулова получила премию как «Лучшая актриса второго плана» за роль в «Инспектор Гаврилов».

Сериал «Последний богатырь. Наследие» получил две награды премии АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) — крупнейшее отраслевое объединение в России, созданное в 2012 году. Она ежегодно вручает профессиональные награды в сфере кино- и телепроизводства, а также занимается выработкой отраслевых стандартов и продвижением отечественного контента.

Премия АПКиТ считается одной из главных в индустрии и вручается по итогам голосования, в котором участвуют представители медиакомпаний, продюсеры, режиссёры и другие эксперты индустрии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из сериала "Золотое дно"
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