Сериал «Последний богатырь. Наследие» получил две награды премии АПКиТ

Фильм «Сто лет тому вперед» признан лучшим полнометражным художественным фильмом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Обладателями других ключевых наград стали сериал «Первый номер» (лучшая режиссерская работа), «Трасса» Олега Маловичко (лучший сценарий), а также анимационный сериал «Три кота», получивший приз как лучший в своем жанре.

Сериал «Последний богатырь. Наследие» получил две награды — за лучшие визуальные эффекты и работу художника по гриму. Сериал «ГДР» был признан лучшим по постановочной части.