В Кремле сообщили, что делегация РФ прибудет на встречу с Украиной 15 мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибудет 15 мая в Стамбул и будет ожидать прибытия украинской стороны. По его словам, подготовка к встрече продолжается в соответствии с заявлениями, сделанными ранее главой государства.
Он добавил, что официальная информация о составе делегации будет опубликована, когда президент сочтет это целесообразным, отмечает «Свободная пресса».
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В Кремле подтвердили подготовку визита российской делегации, не уточнив ее состав.
Москва настаивает, что перемирие должно учитывать вопросы поставок вооружений Киеву, мобилизации и подготовки военных, поскольку без этого оно станет лишь паузой для перевооружения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле сообщили, что делегация РФ прибудет на встречу с Украиной 15 мая
- Сериал «Последний богатырь. Наследие» получил две награды премии АПКиТ
- В топ-100 российских фильмов предложили включить советские сказки и драмы
- Минпромторг расширил автомобильные льготы для многодетных семей и участников СВО
- Путин отметил вклад меценатов в поддержку Большого и Мариинского театров
- Кремль не стал комментировать слова Зеленского о встрече с Путиным
- Роснано заявило об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России
- Госсекретарь США Рубио возглавит делегацию на переговорах в Турции
- Трамп ожидает прогресса от возможных переговоров России и Украины в Стамбуле
- Суд отказался снять арест с имущества Чубайса по иску «Роснано»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru