В Кремле сообщили, что делегация РФ прибудет на встречу с Украиной 15 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибудет 15 мая в Стамбул и будет ожидать прибытия украинской стороны. По его словам, подготовка к встрече продолжается в соответствии с заявлениями, сделанными ранее главой государства.

Он добавил, что официальная информация о составе делегации будет опубликована, когда президент сочтет это целесообразным, отмечает «Свободная пресса».