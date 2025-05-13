В Кремле сообщили, что делегация РФ прибудет на встречу с Украиной 15 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибудет 15 мая в Стамбул и будет ожидать прибытия украинской стороны. По его словам, подготовка к встрече продолжается в соответствии с заявлениями, сделанными ранее главой государства.

Он добавил, что официальная информация о составе делегации будет опубликована, когда президент сочтет это целесообразным, отмечает «Свободная пресса».

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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В Кремле подтвердили подготовку визита российской делегации, не уточнив ее состав.

Москва настаивает, что перемирие должно учитывать вопросы поставок вооружений Киеву, мобилизации и подготовки военных, поскольку без этого оно станет лишь паузой для перевооружения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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