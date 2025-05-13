МИД РФ заявил о нелегитимности решения Совета ИКАО по делу MH17

Россия не будет признавать решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении малайзийского «Боинга-777», выполнявшего рейс MH17.

В МИД РФ заявили, что решение Совета нелегитимно и противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, а также собственным правилам процедуры ИКАО.

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Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, несмотря на мнение большинства членов Совета, Россия продолжит придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014), которая ставит целью установление истинных причин авиакатастрофы.

МИД подчеркнул, что российская сторона остается приверженной объективному расследованию и не согласна с ангажированным подходом, представленным в решении Совета ИКАО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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