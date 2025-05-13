МИД РФ заявил о нелегитимности решения Совета ИКАО по делу MH17

ООН воодушевлена инициативой о прямых переговорах по Украине В Киргизии обезвредили группировку, планировавшую массовые беспорядки Володин предложил начать процесс регулирования использования электросамокатов с эксперимента в Москве Школьник в Вогодонске спас девушку от нападения Илья Резник анонсировал второй том «Истории государства Российского» в стихах