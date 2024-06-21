Рогов: ВСУ нанесли удар по городу Токмак в Запорожской области

Украинские войска нанесли удар по городу Токмак (Запорожская область), после этого сработала система ПВО России. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Власти Энергодара сообщили об атаке города дронами-камикадзе ВСУ

Он отметил, что военнослужащие ВСУ применяли реактивные системы залпового огня.

Ранее Рогов сообщил, что украинские военные начали интенсивный артиллерийский обстрел Энергодара в Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СпецоперацияАтакаВСУ

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