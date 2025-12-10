Россия вошла в топ-10 стран по использованию криптовалют

Доля цифровых активов в портфеле не может превышать 10%, заявил эксперт по финансовым рынкам, инвестор Алексей Мокров в пресс-центре НСН.

«Если быть трезвым и адекватным, то с учетом волатильности и отсутствия гарантий, разумный коридор для цифровых активов в портфеле – это от 5 до 10%. Этого достаточно, чтобы участие в росте рынка крипты было заметным, чтобы обвалы не рушили весь финансовый план. А обвалы бывают, буквально недавно случился обвал рынка на 50% и более. Россия уже входит в топ-10 стран по адаптации крипты. Игнорировать этот класс активов странно, но делать из него все и сразу – еще страннее», - рассказал он.

Центробанк начал снижать ставку, что закладывает большие ожидания по перетоку средств инвесторов с банковских депозитов в инструменты с фиксированной доходностью, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

