В Госдуме призвали Роскомнадзор проверить Call of Duty на русофобию

Серию компьютерных игр Call of Duty: Modern Warfare следует проверить на русофобию и запретить к распространению. Как пишет «Газета.Ru», данную инициативу в Роскомнадзор направил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По словам парламентария, он попробовал поиграть в эти игры, в которых «почти всё время приходится стрелять именно по русским солдатам», что является «неприятным опытом для любого гражданина» РФ.

«Единственные положительные русские в сюжете — те, кто сотрудничает с американскими и британскими диверсантами. В нынешнем контексте, когда мы находимся с этими странами в состоянии прокси‑войны, это выглядит особенно ужасно», — указал он.

Депутат добавил, что поводом для обращения также стали жалобы граждан на русофобский контент.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что готова направить в Роскомнадзор обращения россиян, выступающих против блокировки Roblox в стране, пишут «Известия».

ФОТО: РИА Новости
