В Госдуме призвали Роскомнадзор проверить Call of Duty на русофобию
Серию компьютерных игр Call of Duty: Modern Warfare следует проверить на русофобию и запретить к распространению. Как пишет «Газета.Ru», данную инициативу в Роскомнадзор направил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
По словам парламентария, он попробовал поиграть в эти игры, в которых «почти всё время приходится стрелять именно по русским солдатам», что является «неприятным опытом для любого гражданина» РФ.
«Единственные положительные русские в сюжете — те, кто сотрудничает с американскими и британскими диверсантами. В нынешнем контексте, когда мы находимся с этими странами в состоянии прокси‑войны, это выглядит особенно ужасно», — указал он.
Депутат добавил, что поводом для обращения также стали жалобы граждан на русофобский контент.
Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что готова направить в Роскомнадзор обращения россиян, выступающих против блокировки Roblox в стране, пишут «Известия».
