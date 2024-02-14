Власти Энергодара сообщили об атаке города дронами-камикадзе ВСУ

Не менее двух взрывов прогремело в городе Энергодаре Запорожской области, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция. Это сдетонировали беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что ВСУ применили дроны-камикадзе. Повреждения получило здание городской администрации, люди не пострадали. Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз завил, что ВСУ продолжают атаковать город с помощью беспилотников.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», несколько дней назад глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о снижении количество атак на Запорожскую АЭС и обстрелов рядом с ней. Он отметил это по итогам очередного визита на объект, который контролирует российская сторона.

