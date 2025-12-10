Владимир Путин пообещал созвониться с режиссером Александром Сокуровым, который на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) упомянул, что его фильмы не выпускают в прокат без объяснения причин. На заседании режиссер заявил, что сегодня надо решительно менять тональность взаимоотношений государства с художественной средой. По его словам, претензии со стороны государства часто лишают людей возможности работать и творить. Сокуров подчеркнул, что не ставил задачи решить исключительно свой личный вопрос.

«Главная задача, которую я ставил, не в том, чтобы решить проблему с моими фильмами. Она в том, чтобы изменить всю систему и градус отношений государства с молодыми людьми, культурой, искусством. Посмотрим, что будет, надо говорить. Но тональность разговора мне показалась важной. Она решительно отличается от того, что было раньше. Если мы встретимся, есть, о чем говорить, мне есть, что рассказать президенту. Он, конечно, не обо всем знает, не обо всем ему докладывают», - сказал он.