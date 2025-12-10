«Не телефонный разговор»: Сокуров объяснил, что скажет лично Путину
Александр Сокуров заявил НСН, что намерен обсудить с президентом страны вопросы художественной среды, о которых с Владимиром Путиным, вероятно, не говорит никто.
Кинорежиссер Александр Сокуров в беседе с НСН подчеркнул, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным планирует обсуждать общие проблемы российской художественной среды, и преследует скорее государственный, а не частный интерес.
Владимир Путин пообещал созвониться с режиссером Александром Сокуровым, который на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) упомянул, что его фильмы не выпускают в прокат без объяснения причин. На заседании режиссер заявил, что сегодня надо решительно менять тональность взаимоотношений государства с художественной средой. По его словам, претензии со стороны государства часто лишают людей возможности работать и творить. Сокуров подчеркнул, что не ставил задачи решить исключительно свой личный вопрос.
«Главная задача, которую я ставил, не в том, чтобы решить проблему с моими фильмами. Она в том, чтобы изменить всю систему и градус отношений государства с молодыми людьми, культурой, искусством. Посмотрим, что будет, надо говорить. Но тональность разговора мне показалась важной. Она решительно отличается от того, что было раньше. Если мы встретимся, есть, о чем говорить, мне есть, что рассказать президенту. Он, конечно, не обо всем знает, не обо всем ему докладывают», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что тема, которую ему важно обсудить с президентом, требует личной встречи, а не телефонного разговора.
«Мы и до этого списывались. У нас связь не прерывается. Посмотрим, можно ли обсуждать то, что я имею в виду, по телефону. Думаю, надо видеть глаза человека. У меня не частный, а государственный интерес. Время мне нужно не для того, чтобы пожаловаться на что-то, а чтобы обсудить то, о чем с президентом, наверное, никто не разговаривает. Отчасти, от того, что боятся, отчасти от того, что людям не интересны текущие проблемы, а для нас это часть жизни. Очевидно, что просто телефонным разговором тему не исчерпать. Я на заседании уделил ей много внимания, говорил достаточно долго. Думаю, желание президента поговорить по телефону – его реакция на содержательность того, что ему говорилось», - уточнил Сокуров.
Среди прочего в рамках заседания СПЧ режиссер заявил, что современные ограничения помешали бы появлению ленты, подобной знаменитому фильму Григория Чухрая «Баллада о солдате». В ответ Путин подчеркнул, что подобные фильмы остаются актуальными и сегодня. По словам главы государства, именно кино, затрагивающее темы нравственности и искренних человеческих чувств, востребованы и в сегодняшней культурной повестке, передает «Радиоточка НСН».
