Кремль анонсировал визит Путина в Туркмению
10 декабря 202513:11
Президент России Владимир Путин посетит Туркмению. Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер отправится в Ашхабад 11–12 декабря. Путин примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
«В ходе работы форума Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств», - подчеркнули в Кремле.
Ранее Владимир Путин совершил двухдневный государственный визит в Индию, напоминает «Свободная пресса».
