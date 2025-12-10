Кремль анонсировал визит Путина в Туркмению

Президент России Владимир Путин посетит Туркмению. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер отправится в Ашхабад 11–12 декабря. Путин примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

«В ходе работы форума Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств», - подчеркнули в Кремле.

Ранее Владимир Путин совершил двухдневный государственный визит в Индию, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизитТуркменияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры