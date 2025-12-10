Песков: Россия работает над достижением мира, а не перемирия
10 декабря 202513:31
Москва работает над достижением мира, а не перемирия. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что устойчивый и долгосрочный мир является абсолютным приоритетом России.
«Мир, достигнутый за счёт подписания соответствующих документов», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет договориться с Украиной, однако в настоящее время это юридически невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
