Песков: Россия работает над достижением мира, а не перемирия

Москва работает над достижением мира, а не перемирия. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал неправильной формулировку, что Путин отверг мирный план США

Он отметил, что устойчивый и долгосрочный мир является абсолютным приоритетом России.

«Мир, достигнутый за счёт подписания соответствующих документов», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет договориться с Украиной, однако в настоящее время это юридически невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

