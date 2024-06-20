Рогов: ВСУ после атаки БПЛА на Энергодар начали обстрел города

Украинские военные начали интенсивный артиллерийский обстрел Энергодара в Запорожской области, сообщил в Telegram глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Власти Энергодара сообщили об атаке города дронами-камикадзе ВСУ

По его словам, это произошло после того, как Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Изначально было зафиксировано три прилета. Сейчас их количество увеличилось до семи.

Ранее в Энергодаре отключилось электричество после атаки дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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