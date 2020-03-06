РФ из-за коронавируса закроет границу с Ираном с 7 марта
Временное закрытие российской границы с Ираном состоится 7 марта. Об этом сообщает телеканал "МИР 24".
Соответствующее решение принято правительством РФ. Временно будет запрещен пропуск зарубежных студентов, туристов, мигрантов.
По последним данным, в Иране было зафиксировано более 2,3 тыс. заразившихся. Ранее Тегеран официально обратился к российским властям с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом COVID-19.
Напомним, Иран, а также Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, и США, а также Китайская народная Республика и Корея вошли в список стран после посещения которых россияне должны пройти карантин по коронавирусу.
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