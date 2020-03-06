РФ из-за коронавируса закроет границу с Ираном с 7 марта

Соответствующее решение принято правительством РФ. Временно будет запрещен пропуск зарубежных студентов, туристов, мигрантов.

По последним данным, в Иране было зафиксировано более 2,3 тыс. заразившихся. Ранее Тегеран официально обратился к российским властям с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Напомним, Иран, а также Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, и США, а также Китайская народная Республика и Корея вошли в список стран после посещения которых россияне должны пройти карантин по коронавирусу.

