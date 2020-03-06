Названы страны, после посещения которых нужен карантин

Роспотребнадзор утвердил список стран, после посещения которых россияне должны пройти карантин по коронавирусу. В него на данный момент входят 11 государств. Об этом РИА Новости сообщили на «горячей линии» департамента здравоохранения Москвы.

В перечень вошли следующие страны: Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, и США, а также Китайская народная Республика, Исламская Республика Иран и Корея.