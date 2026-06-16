20 июня на пяти московских локациях пройдет массовый забег «На старт!». Любители спорта смогут пробежать дистанции от 500 метров до 10 километров. Мероприятие состоится на следующих площадках: центр проката «Поляны Бутово», парк 850-летия Москвы, парк «Северное Тушино», парк Олимпийской деревни и на стадионе «Авангард». 10-километровый забег состоится только на последней локации, и тренер Евгений Альминов планирует там пробежать. По его словам, именно такие массовые мероприятия помогают максимально популяризировать любительский бег.

«Мы, как бегуны, привлекаем в наше сообщество тех, кто еще не открыл для себя бег, а также мотивируем их. Конечно, мы видим поддержку и по телевидению, и в новостях — хорошо, что бег получает такое внимание. Но главными проводниками этой идеи остаемся мы сами. Нужно рассказывать о беге своим близким, показывать детям медали, делиться впечатлениями. Бег дарит нам положительные эмоции, а многочисленные соревнования и забеги помогают вовлекать все больше людей. Кстати, уже 20 июня в Москве на пяти площадках пройдет массовый забег «На старт!», причем участие в нем будет бесплатным. На флагманской площадке — стадионе "Авангард" — участникам будет доступна дистанция 10 километров, на которой я тоже планирую пробежать», — поделился тренер.

Собеседник НСН объяснил, что бег — это больше чем просто хобби, так как он значительно улучшает качество жизни.

«Бег — это не только физическая активность, но и новые знакомства, общение и возможность стать частью большого сообщества единомышленников. Особенно это ощущается во время командных тренировок и массовых забегов. Благодаря этому расширяется круг общения, укрепляются социальные связи, и развивается беговое сообщество. Не менее важен и оздоровительный эффект. Регулярные занятия бегом укрепляют сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат, иммунитет и нервную систему. Улучшается и работа мозга: во время бега организм активнее насыщается кислородом, что положительно влияет на концентрацию, память и умственную деятельность в целом. При этом для тренировок лучше выбирать парки и другие зеленые зоны, а не маршруты вдоль оживленных дорог», — рассказал он.

Альминов назвал еще один приятный бонус от бега: красивое, сильное и выносливое тело, которое вызывает восхищение окружающих.